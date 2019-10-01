"Триколор" выступил против создания единой системы интернет-трансляций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Компания "Триколор" выступила против создания единой организации, уполномоченной вести онлайн-трансляцию эфира федеральных телеканалов, считая, что она создаст помехи развитию медиаиндустрии, повысит затраты телеоператоров и каналов и приведет к росту цен на услугу для клиентов, считает заместитель генерального директора по контентной политике "Триколора" Николай Орлов.

По информации газеты "Ведомости", законопроект о единой системе телетрансляций в интернете в июле в парламент внесли председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин и его заместитель Сергей Боярский. Организацию, которая займется онлайн-трансляцией 20 федеральных телеканалов, к марту 2020 года выберет Роскомнадзор, программное обеспечение (плейер) будет обязательным для всех видеосервисов, которые будут транслировать эфир этих каналов. По данным издания, такой организацией может стать компания "Витрина ТВ" (учреждена - "Национальной медиа группой", "СТС медиа", "Первым каналом" и ВГТРК).

"Мы считаем, что предусмотренный законопроектом искусственный барьер между вещателем и оператором связи в виде уполномоченной организации будет мешать развитию медиаиндустрии. Это отразится на всей отрасли. Важно понимать, что уполномоченная организация сможет устанавливать любые тарифы для телеканалов и операторов, что приведет к росту затрат с обеих сторон и к росту цен на услугу для клиентов. Кроме того, законопроект предполагает практически безграничные возможности для продвижения бизнес-интересов уполномоченной организации и давления на остальных игроков, лишая их возможности прямого взаимодействия", - сказал Орлов ТАСС.

Он добавил, что обоснованный отказ операторов об интеграции плеера "Витрины" в свои сервисы для многих россиян может обернуться невозможностью получения доступа к общедоступным телеканалам из привычных источников. "Все это ведет к разрушению единого информационного пространства, которое десятилетиями формировалось для граждан РФ", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, особенно негативно это скажется на каналах 1-го и 2-го мультиплексов, которые получают заведомо худшие условия по сравнению с другими каналами и видеосервисами, а также попадают в зависимость от участника рынка, имеющего свои собственные коммерческие интересы.