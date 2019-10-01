Около 900 млн рублей поступит в бюджет Подмосковья от резидентов "Сырного кластера"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Около 5 га земли Московской области передадут трем резидентам агропарка "Сырная долина" в Дмитровском округе после заключения договоров аренды, в результате реализации их проектов в течение 10 лет в бюджеты Подмосковья и Дмитровского округа поступит 900 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Свыше 1,2 млрд рублей поступят в бюджет Российской Федерации, из которых 900 млн рублей попадут в бюджет Московской области и Дмитровского городского округа в виде налоговых и неналоговых доходов в течение 10 лет от реализации проектов трех резидентов "Сырного кластера" в Дмитровском городском округе", - говорится в сообщении.

Как отметил министр имущественных отношений региона Владислав Коган, слова которого цитирует пресс-служба, в настоящее время на завершающей стадии находится процедура передачи земли сельскохозяйственного назначения сыроварам агропарка.

"5 га областной земли после заключения договоров аренды передадут трем резидентам "сырного кластера" на 5-10 лет для реализации инвестпроектов по глубокой переработке молока. ООО "Сыровар" передадут 3 га земли, а ООО "Куршавальская сыроварня" и ООО "Экофарминг" - по 1 га. Благодаря реализации проектов в Дмитровском округе появится широкий ассортимент сыра и 169 рабочих мест", - сказал Коган.

В материалах пресс-службы отмечается, что ООО "Сыровар" и ООО "Куршавальская сыроварня" планируют запустить производство в 2021 году. Компания "Экофарминг" начнет производить продукцию в середине следующего года.

Летом текущего года в агропарке "Сырная долина" было запущено строительство четырех заводов. В создание предприятий планируется привлечь порядка 2-2,5 млрд рублей инвестиций.