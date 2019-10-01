Лидеры ЕАЭС утвердили новый норматив распределения импортных пошлин в союзе

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ереване 1 октября утвердили новый норматив распределения импортных пошлин между странами союза. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, это так", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала перечень документов, принятых по итогам заседания ВЕЭС в Ереване. Среди них решение "О внесении изменений в решение Высшего Евразийского экономического совета от 10 октября 2014 г. №79", которое касается порядка распределения этих пошлин.

В марте 2019 года заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что его страна считает несправедливым существующее в рамках ЕАЭС распределение ввозных таможенных пошлин между участниками союза. До сих пор нормативы распределялись следующим образом: для Армении - 1,22%, для Белоруссии - 4,56%, для Казахстана - 7,05%, для Киргизии - 1,9%, для России - 85,26%.