Расширять географию. Главы стран ЕАЭС выступили за сотрудничество с зарубежными партнерами

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Саммит стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоялся в Ереване. Президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении рассмотрели текущие вопросы деятельности ЕАЭС, перспективные направления развития интеграционных процессов, а также наметили задачи по улучшению функционирования единого рынка союза и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.

Президент РФ указал также на необходимость налаживания связей ЕАЭС с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и АСЕАН. "ЕАЭС уже давно и плодотворно расширяет взаимодействие с динамичными экономиками Азиатско-тихоокеанского региона. Необходимо и дальше налаживать тесные связи ЕАЭС с Шанхайской организацией сотрудничества и АСЕАН, работать в пользу Большого Евразийского партнерства", - сказал он, добавив, что "особую роль в этом контексте играют торгово-экономические отношения ЕАЭС и Китая".

Российский лидер анонсировал скорое начало переговоров о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией. Путин отметил, что на данный момент Индия является "страной номер один" по темпам экономического роста.

Выступая на саммите, президент РФ Владимир Путин напомнил о том, что ЕАЭС расширяет географию сотрудничества и ведет предметные переговоры с 13 странами и "более чем двадцатью международными структурами и организациями", в том числе с Сербией, Израилем и Египтом.

Высший Евразийский экономический совет является главным руководящим органом Евразийского экономического союза, в его состав входят главы государств - членов ЕАЭС. Заседания совета проводятся не реже раза в год.

В нынешнем саммите приняли участие президент Молдавии как глава государства-наблюдателя при ЕАЭС, а также почетные гости - президент Ирана и премьер-министр Сингапура.

По итогам встречи было объявлено, что следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года.

Российского лидера поддержал его белорусский коллега Александр Лукашенко, отметивший, что "для расширения международной повестки Евразийского экономического союза нужно уделить особое внимание странам дальней дуги, где наши товары и услуги еще пока мало узнаваемы".

Лукашенко напомнил, что в октябре вступит в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС с Китаем, которое позволит ускорить прохождение грузов через свои границы. "Комиссии (Евразийской экономической комиссии - прим. ТАСС) стоит проработать аналогичное соглашение с Европейским союзом, чтобы сделать сухопутный путь из Китая в Европу через наши страны наиболее привлекательным", - подчеркнул белорусский президент.

Цифровизация экономик

Затронув тему формирования общего финансового рынка ЕАЭС, президент Белоруссии отметил, что оно позволит заложить "основу для обеспечения свободного движения капитала и услуг". При этом Лукашенко подчеркнул, что организация такого рынка должна быть сопряжена с цифровизацией.

Его поддержал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Основы успешных экономик - это наукоемкие технологии, которые способствуют освоению передовых методов производства и выпуску конкурентоспособной продукции. Поэтому приоритетным направлением должна стать цифровизация экономик наших стран", - сказал он, отметив, что в Казахстане приступили к реализации программы "Цифровой Казахстан" с акцентом на развитие облачных решений, больших данных, искусственного интеллекта.

"Это уже объективная необходимость. В рамках нашего союза в 2017 году была принята цифровая повестка, ведется ряд совместных современных проектов в этих сферах. Я думаю, эту работу нам необходимо продолжать", - подчеркнул Токаев.

Российский лидер Владимир Путин отметил необходимость обеспечения прозрачности обращения товаров на рынках ЕАЭС, в том числе и за счет полноценного обмена электронными сопроводительными документами, а также "энергичного внедрения электронной маркировки товаров", что позволит более эффективно бороться с контрафактной продукцией, а также даст возможность увеличить налоговые поступления.

Он добавил, что большое значение придается скорейшей реализации соглашения о прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. "Евразийская экономическая комиссия согласно нашему сегодняшнему решению получит соответствующие дополнительные полномочия", - сказал президент РФ.

Устранить препятствия

Участники саммита обсудили также вопросы устранения препятствий, мешающих экономическому развитию организации. В своем выступлении президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отметил, что "за пять лет существования ЕАЭС доказал свою состоятельность и стал сильным интеграционным объединением", однако "некоторые наши недоработки тормозят развитие союза".

В частности, по словам главы Киргизии, "некоторые страны создают препятствия" остальным участникам объединения, что мешает их экономическому развитию. "Поэтому наши правительства должны принять все необходимые меры для устранения этих препятствий. Если мы не будем этого делать, то наш союз не достигнет своих целей", - считает он.

Президент также предложил усилить контроль за перемещением товаров через внешние границы ЕАЭС. "Имеется необходимость тройного контроля на внешних границах союза", - сказал Жээнбеков, напомнив, что сейчас у наднациональных органов "нет таких полномочий".

Он призвал коллег ускорить решение проблемы передвижения финансовых потоков через внутренние рубежи стран ЕАЭС. "Мы сталкиваемся сейчас с такими ограничениями, в связи с чем предлагаю соответствующим структурам стран-участниц решить данную проблему. Мы заинтересованы в интеграции имеющего огромный потенциал союза, который пока в полной мере не реализован", - подчеркнул Жээнбеков.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал мнение, что приоритетным вопросом для улучшения бизнес-среды в союзе при торговле между странами в рамках ЕАЭС является переход на расчеты в национальных валютах. "Несмотря на позитивную динамику, есть сферы, в частности рынок газа, где товары стран ЕАЭС традиционно предлагаются не в национальных валютах стран-участниц организации, и поэтому вопрос максимального расширения поля для взаимодействия по национальным валютам должен быть в числе приоритетов", - отметил глава армянского кабмина.

"Другими приоритетами являются создание общего рынка труда, взаимное признание электронно-цифровой подписи для беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков к системе закупок в электронном формате", - добавил он.

Гости саммита

Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, президент Молдавии Игорь Додон сообщил о планах более тесно взаимодействовать с Евразийской экономической комиссией и с ее рабочими органами, более масштабно реализовывать повестку сотрудничества с союзом и пользоваться всеми возможностями углубления сотрудничества, которые предоставляет статус страны-наблюдателя. "Для Молдовы участие в новых интеграционных проектах, таких как ЕАЭС, является приоритетом и хорошей возможностью разнообразить свои экономические связи и рынки экспорта молдавских товаров и услуг", - сказал Додон.

Президент Молдавии отметил необходимость решения вопроса о постоянном представителе республики в Евразийской экономической комиссии и выступил с предложением проводить некоторые мероприятия ЕАЭС в Кишиневе.

О стремлении к активному сотрудничеству своей страны с ЕАЭС заявил еще один гость саммита - президент Ирана Хасан Роухани. Для реализации совместных экономических проектов он предложил создать специальную рабочую группу.

Кроме того, по его словам, "Тегеран приветствует любое сотрудничество со странами союза в банковской, финансовой и инвестиционной сферах". "Иранские порты в Каспийском море, Индийском океане и Персидском заливе, железные и автомобильные дороги на территории страны и безопасная обстановка представляют возможность для транзита [товаров] через Иран для соседних стран", - сказал Роухани, пригласив "инвесторов из ЕАЭС использовать этот потенциал".

17 мая 2018 года ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли, которое призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима. В одобренном меджлисом (иранским парламентом) законе, в частности, закрепляются положения о преференциальном налоговом режиме для импортно-экспортных операций и формировании списка товаров, на которые распространяются сниженные таможенные пошлины. 30 сентября Роухани заявил, что соглашение между Ираном и ЕАЭС вступит в силу 27 октября.

Соглашение с Сингапуром

В ходе саммита главы государств ЕАЭС и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун подписали соглашение о зоне свободной торговли. "Это уже вторая страна, наряду с Вьетнамом, с которой у нашего союза будет соответствующее соглашение", - заявил на заседании совета в расширенном составе президент Казахстана.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян высказался за применение опыта заключения договора о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Сингапуром в сфере регулирования услуг и инвестиций на подобные соглашения с другими странами. Выступая на пресс-конференции по итогам подписания документа, он отметил, что в таком регулировании заинтересован в частности Израиль. "Наши израильские коллеги также предлагают, чтобы это был комплексный документ и разговор шел не только о тарифах, то есть о свободном перемещении товаров, но чтобы наш договор включал в себя также раздел инвестиций и услуг в той формуле, в которой мы это сейчас реализуем с Сингапуром", - пояснил Саркисян.