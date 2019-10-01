Глава Дагестана заявил, что вопрос о запуске авиасообщения в Иран прорабатывается

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Запуск авиасообщения из Махачкалы в Республику Иран прорабатывается властями. Об этом заявил во вторник журналистам глава Дагестана Владимир Васильев на полях XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Недавно встречались с коллегами из Ирана, обсуждали вопрос, обсуждали преференции в части обслуживания аэродромов. Они (иранская сторона) должны были определить авиакомпанию. Предварительно разговор состоялся", - сказал Васильев.

Ранее первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов сообщил ТАСС, что представители Республики Иран в ходе встречи в Минкавказе России выступили с предложением об открытии рейсов между Тегераном и Махачкалой.

Создание новых авиамаршрутов позволит повысить туристический и деловой поток между регионами и расширить возможности торгово-экономического сотрудничества регионов Северного Кавказа с провинциями Ирана. Так, перспективы имеет экспорт из регионов России в Иран таких типов продукции? как зерновые, масличные культуры и халяльной продукции.

Заседание клуба "Валдай" продлится с 30 сентября по 3 октября, в нем участвуют 143 эксперта из 37 стран. В пленарной сессии запланировано участие президентов России, Азербайджана, Казахстана, Филиппин, а также короля Иордании.