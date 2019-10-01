Производство молока планируется удвоить на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Объем производства молока в Ставропольском крае планируется увеличить до 1 млн т в год, что в два раза больше нынешних показателей. Об этом во вторник сообщил журналистам министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

"Сейчас мы производим чуть более 500 тыс. т молока [в год], губернатором поставлена задача увеличения производства до 1 млн т, это очень сложная задача. 70% молока мы производим в личных подсобных хозяйствах, 30% - в крестьянско-фермерских хозяйствах и на сельхозпредприятиях", - сказал Ситников на международной конференции по козоводству.

По словам министра, производители молока в регионе получают субсидии на увеличение поголовья, реконструкцию и модернизацию ферм. В ближайшие годы в крае планируется построить семь новых молочно-товарных ферм. "Мы предполагаем увеличить поголовье за счет строительства этих технологичных ферм, объемы производства планируем увеличить на 10-15%", - отметил Ситников.

Власти края отмечают, что рост производства возможен не только за счет строительства новых ферм и увеличения поголовья. "Без технологических решений мы не сможем увеличить объемы производства молока. Сегодня надои в 4-5 тыс. литров - это не продуктивность. Технологии содержания, кормления, управления стадом позволяют получить надой в 7-10 тыс. т, тогда получается хороший бизнес на молоке", - пояснил министр.

Перспективным для региона считается развитие молочного козоводства. "В крае находится самая мощная на сегодняшний день козья ферма на Юге России - 2,5 тыс. голов. Это интегрированная компания, которая не только производит молоко, но и будет его перерабатывать. Мы обеспечены этим продуктом [козьим молоком] только на 2%, у нас великолепный рынок здесь", - сказал Ситников.

Международная конференция в течение двух дней проходит в Ставрополе. Организатором конференции выступила компания-производитель оборудования для ферм DeLaval при поддержке краевого министерства сельского хозяйства. Участниками конференции стали представители 20 регионов России и восьми стран, в среду они осмотрят козью ферму, работающую на Ставрополье.