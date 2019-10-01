Гордеев пообещал челябинским властям поддержку в вопросах экспорта в Китай

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Челябинская область может рассчитывать на поддержку правительства РФ в решении вопросов экспорта продукции в Китай. Об этом сообщила журналистам пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева по итогам его встречи с челябинским губернатором Алексеем Текслером.

"В рамках встречи стороны обсудили вопрос экспорта продукции агропромышленного комплекса Челябинской области в Китайскую Народную Республику. <…> Алексей Текслер отметил, что на сегодняшний день существует ряд сдерживающих факторов, которые не позволяют увеличить объем экспортируемой продукции. Для устранения существующих проблем требуется принятие соответствующих мер на федеральном уровне, в частности, снижение импортных пошлин на ввозимую продукцию и расширение списка товаров, разрешенных для ввоза в Китай. По итогам встречи Алексей Гордеев поддержал озвученные губернатором предложения, отметив, что в перечисленных вопросах Челябинская область может рассчитывать на поддержку правительства", - говорится в сообщении.

Челябинские производители намерены нарастить в Китай поставки круп, овсяных хлопьев, макаронных изделий и готовых завтраков.

В июле на международной промышленной выставке ИННОПРОМ Текслер сообщил ТАСС, что регион может увеличить экспорт сельхозтоваров в Китай в пять раз в следующие 3-4 года.

Объем экспорта в Китай из Челябинской области в 2018 году составил $12,73 млн (в 2017 году - $15,6 млн, в 2016 году - $16,32 млн).