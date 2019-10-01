Кабмин подведет предварительные итоги уборки урожая

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Кабинет министров России под председательством Дмитрия Медведева соберется в среду на очередное заседание, главной темой которого станет подведение предварительных итогов уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2019 году, сообщила пресс-служба правительства.

Минсельхоз России в сентябре прогнозировал урожай зерна в 2019 году в размере 118 млн т, в том числе 75 млн т пшеницы. Как ранее заявил журналистам первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, в силу сложных погодных условий аграрии вынуждены "вести битву за урожай в прямом смысле этого слова". Тем не менее, по прогнозам Минсельхоза, экспорт зерновых в нынешнем сезоне составит около 45 млн т, в том числе 36 млн т пшеницы. Это ниже уровня 2018 года, когда реализовывались переходящие запасы рекордного урожая 2017 года.

В проекте федерального бюджета отмечается, что Россия в 2019 году может увеличить валовый сбор зерна на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 120 млн т. По данным составителей документа, это связано с увеличением площади сева и благоприятными агрометеорологическими условиями в весенний период.

Другие вопросы повестки

Помимо этого на повестку вынесен вопрос о поправках в закон "Об электроэнергетике" в части исключения мер поддержки производства электроэнергии с использованием торфа в качестве топлива. Также кабмин рассмотрит поправки, касающиеся установления для организаций - собственников систем газоснабжения обязанности предпринимать меры по увеличению пропускной способности газотранспортных систем. Это делается с целью создания технической возможности подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства, в отношении которых получен отказ в выдаче технических условий на подключение. Законопроектом также предусматривается возложение контроля за раскрытием информации о заявках, по которым получен такой отказ, на ФАС России.

Министры на предстоящем заседании также должны утвердить типовые дополнительные профессиональные программы по противодействию коррупции.

Ряд вынесенных на обсуждение нововведений коснется Жилищного кодекса РФ. Один из обсуждаемых законопроектов предусматривает изменения в ЖК РФ в части оснований, порядка и критериев признания многоквартирного дома аварийным, установление особого порядка определения возмещения за изымаемые жилые помещения в аварийных многоквартирных домах, право органов государственной власти в регионах устанавливать собственникам жилых помещений дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями при переселении из аварийного жилья.

Также планируется принять решение по установке обязательных для соблюдения требований безопасности к объектам инфраструктуры морского транспорта, используемым для перевалки угля. Предлагается дополнить Технический регламент положениями, предусматривающими необходимость соответствия таких объектов требованиям, установленным российским законодательством об охране окружающей среды, а также об охране атмосферного воздуха.

В завершении заседания члены кабмина рассмотрят ряд вопросов о выделении субсидий и субвенций. В частности, речь пойдет о выделении Минэнерго из Резервного фонда правительства 3,4 млрд рублей на развитие рынка газомоторного топлива.