WSJ: Visa и Mastercard намерены отказаться от финансирования криптовалюты Libra

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Корпорации Visa и Mastercard, а также ряд других финансовых компаний намерены отказаться от сотрудничества с компанией Facebook в деле разработки электронной валюты Libra. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, причиной для вероятного отказа в финансировании послужила критика разрабатываемой компанией криптовалюты со стороны американских и европейских властей. Так, министр финансов США Стивен Мнучин в июле отметил, что американская администрация "выражает очень серьезную обеспокоенность тем, что Libra может быть использована лицами, занимающимися отмыванием денег, а также финансированием терроризма". Президент США Дональд Трамп в свою очередь отметил, что Libra, по его мнению, будет иметь "низкую стабильность и надежность". Министры финансов стран Группы семи предупредили, что криптовалюта от Facebook может негативным образом повлиять на функционирование международной валютной системы.

Facebook в июне текущего года объявила, что планирует выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в следующем году. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как "отправить текстовое сообщение на телефон". Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу. Ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, заявили ранее о том, что намерены вложить по $10 млн в создание консорциума, который будет управлять Libra.