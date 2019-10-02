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Трутнев просит не затягивать строительство дороги к площадке "Парус" ТОР "Комсомольск"

Общая площадь "Паруса" составляет 459 га

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 2 октября. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев призвал не затягивать со строительством подъездной дороги к площадке "Парус" территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск".

"Не затягивайте. Это же ненормально, когда мы строим помещения, а добираться до них [нужно] по долинам и по взгорьям. Это плохие условия, не надо задерживать", - сказал Трутнев.

Генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов сообщил, что площадку планируется заполнить в течение трех месяцев. "Я думаю, в течение трех месяцев доложим [о заполнении построенных на площадке помещений]", - сказал Петухов.

Площадка "Парус" специализируется на создании высокотехнологичных предприятий и размещении производств по механической обработке деталей, режущего инструмента и композитных материалов, других производств. Ее общая площадь составляет 459 га, а площадь индустриальной площадки - 59,4 га. Планом-графиком строительства инфраструктуры предусмотрено 12 мероприятий на сумму 989,7 млн рублей.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияХабаровский край
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