"Ъ": Минэнерго хочет повысить тариф ФСК для прямых пользователей на 50%

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ внесло в правительство проект федерального закона о диверсификации тарифов Федеральной сетевой компании (ФСК) (входит в "Россети") и, частности, повышении на 50% тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям. Об этом в среду сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомых с содержанием проекта.

В настоящее время тариф для прямых потребителей магистральных сетей гораздо ниже, чем в распределительных сетях, так как в тарифы ФСК не включены те надбавки, которые платят производители для снятия нагрузки с населения и социальных объектов. Для снижения издержек производства, крупные предприятия предпочитают подключаться именно напрямую к магистральным сетям.

По оценкам Минэнерго, дифференциация тарифов ФСК на 7-9% в течение семи лет позволит перераспределить на прямых пользователей сети нагрузку в размере около 22 млрд рублей до 2025 года. В свою очередь, тарифы распределительных сетей снизятся на 2,5%.

По данным издания, Минэнерго оставило без изменений законопроект, который ранее был раскритикован крупными промышленниками, Министерством экономического развития РФ и Федеральной антимонопольной службой (ФАС РФ). Так, ФАС выступило против данного предложения, аргументируя это тем, что резкий рост тарифов приведет к переходу потребителей на собственную генерацию.