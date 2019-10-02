Матвиенко заявила, что вопрос о присоединении Узбекистана к ЕАЭС прорабатывается

ТАШКЕНТ, 2 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение о проработке вопроса о присоединении республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

"Мы знаем, это озвучено, что президент Узбекистана принял решение, сейчас прорабатывается вопрос о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу", - сказала Матвиенко на встрече с главой Законодательной палаты Олий мажлиса (парламента) Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.