Минэнерго РФ рассчитывает на сохранение маршрута проекта "Северный поток - 2"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ Александр Новак ожидает реализацию проекта "Северный поток - 2" по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку выдачи разрешения Данией. Об этом он заявил на сессии Российской энергетической недели.

"Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дании по выдаче разрешения. Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения - просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован. Тем не менее, мы еще рассчитываем на то, что этот проект будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения. Не видим здесь никаких оснований для того, чтобы не выдать такое разрешение", - сказал он.