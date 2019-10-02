В "Газпроме" считают, что Россия сохранит свою долю на рынке газа Европы в ближайшие годы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Объем контрактов "Газпрома" на ближайшие годы говорит о том, что Россия сохранит свою долю на рынке газа Европы. Об этом глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил на сессии Российской энергетической недели.

"В 2018 году доля газа "Газпрома" в Европе - 37%. Чтобы вы знали, доля СПГ в Европе только 8%. И это не США, они пятые по объемам и поставляют как Тринидад и Тобаго. <...>. Россия рынок не теряет и не теряла, 37% европейского рынка это хороший показатель. И те контракты, которые "Газпром" имеет на 2020 и последующие годы говорит о том, что мы рынок терять не собираемся", - сказал Зубков, отвечая на вопрос модератора сессии о потере доли России на рынке газа в Европе.

В сентябре европейский суд аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому "Газпром" мог использовать мощности OPAL на 100%, то есть на 36 млрд куб. м в год. Теперь российский холдинг может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода, после решения суда холдинг сократил поставки по OPAL и начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.

Ранее заместитель начальника департамента "Газпром экспорта" Михаил Мальгин говорил, что объем экспорта "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2019 году может вернуться на уровень 2017 года - около 192 млрд куб. м. Он объяснял это тем, что 2018 год был "достаточно успешным годом", с высокой базой. Поэтому, по его словам, 2019 год более корректно сравнивать с 2017 годом.

В Москве со 2 по 5 октября проходит международный форум "Российская энергетическая неделя". Это крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Мероприятие, организаторами которого выступает Минэнерго при поддержке фонда "Росконгресс", проводится в центральном выставочном зале "Манеж". ТАСС выступает информационным партнером Российской энергетической недели.