РБК: Санкт-Петербургская биржа может провести ребрендинг и переехать на Дальний Восток

ТАСС, 2 октября. Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах иностранными ценными бумагами, может переехать на Дальний Восток, на остров Русский. Кроме того, биржа изучает вопрос о ребрендинге и смене названия на "Восход", пишет в среду РБК со ссылкой на двух членов совета директоров организации.

По данным издания, член совета директоров НП РТС Иван Тырышкин выступил с этими инициативами на совете директоров НП РТС (Ассоциация участников финансового рынка "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС"). Предложение, по словам президента ассоциации НП РТС Романа Горюнова (ассоциация является акционером биржи), было скорее экспромтом, однако совет дал поручение менеджерам биржи проработать вопрос о возможности переезда и ребрендинга.

Вопрос о переезде на Дальний Восток, по словам Горюнова, был затронут в связи с планами Санкт-Петербургской биржи начать торговлю гонконгскими бумагами. В июне площадка анонсировала запуск торгов акциями около 20 "голубых фишек", которые торгуются на Гонконгской бирже. Бумаги каких именно компаний начнут торговаться в России, Горюнов не уточнил.

Согласно действующему законодательству, российские финансовые организации не могут регистрироваться в созданных в РФ офшорных зонах, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.

Сменить название "Санкт-Петербургская биржа" предлагается исходя из того, что многие участники рынка путаются о какой именно бирже идет речь, поясняет Тырышкин. Сейчас функционируют Санкт-Петербургская валютная биржа, Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа, биржа "Санкт-Петербург" и Санкт-Петербургская биржа. В связи с этим он предложил переименовать биржу в "Восход". Так называется один из проектов НП РТС - онлайн-платформа для привлечения частных инвестиций в проекты на Дальнем Востоке (зарегистрирована во Владивостоке, 100%-ная"дочка" Санкт-Петербургской биржи).

Санкт-Петербургская биржа - крупнейшая площадка РФ по организации торгов иностранными ценными бумагами. Сделки здесь заключаются в рамках российского правового поля, расчеты проводятся в долларах. Акции хранятся в российском депозитарии.

На площадке торгуется более 1080 иностранных акций, депозитарных расписок и облигаций, в том числе входящих в индекс S&P 500 (Apple, Microsoft Corporation, Amazon.com, Google, Facebook, Johnson & Johnson и другие).