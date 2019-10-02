"Газпрому" нужно еще 4-5 недель на завершение строительства "Северного потока - 2"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. На завершение строительства "Северного потока - 2" требуется еще 4-5 недель, проект будет реализован в любом случае, сообщил журналистам в кулуарах "Российской энергетической недели" глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Нам надо 4-5 недель, чтобы закончить все, поэтому у нас есть еще ноябрь - декабрь, это два месяца, восемь недель. Мы еще укладываемся", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько времени нужно "Газпрому" на завершение строительства.

"Если не получим [разрешение от Дании], мы обойдем через нейтральные воды", - сказал он, добавив, что прокладку все же целесообразно осуществлять ближе к Дании. "Не могу сказать, будет ли критический момент [для сроков проекта]. Газопровод будет в любом случае достроен. Мы закончим его", - заключил он.