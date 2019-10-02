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Кабмин внес в Госдуму законопроект о придании Промсвязьбанку статуса опорного банка ОПК

Инициатива предусматривает поправки в закон о гособоронзаказе

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство в среду внесло в Госдуму законопроект о наделении Промсвязьбанка функциями опорного банка для оборонно-промышленного комплекса. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициатива предусматривает внесение поправок в закон о гособоронзаказе. "Законопроектом вносятся изменения, предусматривающие определение публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса", - говорится в пояснительных материалах.

Законопроект также предусматривает наделение правительства полномочиями устанавливать объем денежных средств, размещаемых на счетах опорного банка для оборонно-промышленного комплекса, соответствующих уполномоченных банков в рамках государственного оборонного заказа.

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