Глава РФПИ рассказал, что бюджет России получил более $100 млрд от сделки ОПЕК +

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российский бюджет уже получил более $100 млрд от сделки ОПЕК+, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Российский бюджет получил более $100 млрд от этой сделки. Особенно сейчас, когда рынки продолжают быть волатильными, она очень важна", - сказал он.

По словам Дмитриева, "мало кто верил, что можно будет договориться и с Саудовской Аравией, и с другими странами ОПЕК, было очень много недоверия вначале". "Но это недоверие было преодолено", - отметил он.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца первого квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".