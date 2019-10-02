Доля платежной системы "Мир" по операциям на рынке России достигла 18,6%

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Доля платежной системы "Мир" по операциям на российском рынке достигла 18,6%, следует из презентации директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллы Бакиной.

По ее словам, на 2019 год поставлена цель на увеличение этого показателя до 21%.

Помимо этого, в презентации главы департамента ЦБ с данными о текущем развитии платежной системы говорится, что сервис прямых выплат из Фонда социального страхования (ФСС) на карты "Мир" работает уже в 59 регионах, а оплата проезда в по картам "Мира" поддерживается на наземном транспорте в 78 городах России, а в метро - в 7 городах.

Ранее в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") сообщали, что уже выпущено 65,5 млн карт "Мир". При этом план по эмиссии на конец 2019 года составляет 67 млн карт.

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК, перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года, все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".