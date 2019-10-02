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Минфин поддерживает идею сохранения прожиточного минимума при взыскании долгов

При этом замминистра финансов Алексей Моисеев указал, что механизм реализации предложения пока не понятен

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минфин РФ поддерживает предложение сохранять прожиточный минимум при взыскании долгов, но механизм его реализации пока не понятен. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Да, поддерживаем. Непонятно как это считать, но в целом как идею поддерживаем. Проблема в том, что непонятно, как считать доходы <...> Как идею поддерживаем, как реализовать - непонятно. Ну вот пусть Минэк (который дорабатывал предложение - прим. ТАСС) предложит, как ее реализовать", - сказал он.

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РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
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