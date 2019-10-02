Зубков заявил, что газовый рынок Китая вскоре может быть сопоставим с европейским

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков ожидает роста газового рынка в Китае до уровня, сопоставимого с Европой. Об этом он заявил сегодня на форуме "Российская энергетическая неделя".

"Я думаю, что рынок газовый в Китае будет только расти. И мне кажется, через какое-то время, может оно даже не очень большое, это будет примерно такой же рынок, как европейский. Порядка, может быть, 750-780 млрд куб. м газа", - сказал он.

Зубков подчеркнул, что "Газпром" готов сотрудничать с Китаем в области строительства подземных хранилищ газа (ПХГ) на территории КНР.

"Инфраструктура Китая, особенно северного, выстроена так, что они не имеют подземных хранилищ. Там континентальный климат, морозы могут быть очень большими. Вот в эти пики там наблюдались серьезные проблемы с обеспечением газом населения и городов, поэтому мы работаем с нашими китайскими партнерами. Мы знаем, что такое подземные хранилища, мы строим и в Европе, и в России", - сказал он, напомнив, что большинство ПХГ во многих европейских странах заполнены российским газом.

По словам Зубкова, Россия будет активно поставлять газ в КНР, используя возможности как трубопроводных поставок, так и посредством расширения СПГ на Сахалине.

По данным Государственного статистического управления КНР, Китай за восемь месяцев текущего года импортировал 63 млн тонн газа, увеличив его закупки на 10,3%.

В начале сентября вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявлял, что китайская сторона готовится к запуску в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири" (восточный маршрут), благодаря которому сможет постоянно наращивать объем закупки газа в РФ.