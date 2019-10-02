Замглавы Минфина считает нереалистичной приватизацию доли "Алросы" из-за позиции Якутии

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Часть доли государства в алмазодобывающей компании "Алроса" давно де-юре находится в плане приватизации, но де-факто это нереалистично из-за позиции другого акционера компании - Республики Саха (Якутия). Об этом сказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Де-юре - да, де-факто - я думаю, что это нереалистично", - сказал он.

"Они [8% "Алросы"] там уже тысячу лет в этом плане (приватизации), вопрос в том, что это не очень реально - есть жесткая позиция якутов, которые против, а у нас по <...> соглашению мы должны синхронизировать продажу доли. Якуты свою долю продавать не собираются, поэтому де-факто это означает, что и мы свою тоже не можем продать. Они не то что просто не хотят - у них закон Республики Саха о том, что они не могут спускаться ниже 25% плюс одна [акция], и они эти 8%, которые у улусов [районы Якутии], как бы не считают, <...> это просто вообще вопрос национальной гордости якутского народа. Поэтому реально, я думаю, мы никогда с ними не договоримся до этого", - пояснил Моисеев.

Государство в лице Росимущества владеет 33,02% акций "Алросы". Также акционерами выступают Якутия, которой принадлежит 25% акций, и улусы (районы) Якутии - у них 8%. В свободном обращении почти 34% акций.

В 2017 году государство планировало до 2019 года сократить долю участия в капитале "Алросы" до 29%+1 акция, однако обсуждение этой темы было прекращено из-за неблагоприятной рыночной ситуации. При этом власти Якутии отмечали, что считают необходимым сохранить за государством контрольную долю в капитале "Алросы".

В апреле гендиректор "Алросы" Сергей Иванов сообщал, что переговоры по вопросу дальнейшей приватизации алмазодобывающей компании не ведутся. Глава Якутии Айсен Николаев позже сообщал ТАСС, что не видит оснований для пересмотра доли участия региона в компании.