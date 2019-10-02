Цены на ж/д билеты в купе, СВ и люкс существенно не вырастут в 2020 году

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Индексация цен на железнодорожные билеты "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) на 3,5% в 2020 году затронет 5% от всех реализуемых компанией билетов, сообщили ТАСС в пресс-службе ФПК.

"В 2020 году тарифы на проезд в вагонах класса "люкс", СВ и купе поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения, не входящих в систему динамического ценообразования, будут проиндексированы на 3,5% к уровню 2019 года", - сказали в пресс-службе.

В ФПК также пояснили, что в систему динамического ценообразования не входит лишь 5% билетов компании.

Ранее в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России сообщили журналистам, что служба утвердила индексацию тарифов на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах в размере 3,5% на 2020 год.

В ведомстве считают, что решение будет способствовать заблаговременной продаже билетов с нового года. При этом решения по дерегулированию таких перевозок на отдельных направлениях отложены, ФАС ведет консультации с РЖД в целях обеспечения доступности перевозки пассажиров.