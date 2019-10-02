Законопроект по обратному акцизу на этан будет представлен на следующей неделе

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий введение обратного акциза на этан, будет внесен в правительство РФ на следующей неделе. Вопрос о мерах поддержки производства сжиженных углеводородных газов (СУГ) остается в стадии обсуждения между Минфином и Минэнерго, сообщил журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя" директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"В части законопроекта по этану - на следующей неделе он появится, и вы все сможете его увидеть. В части сжиженных углеводородных газов - мы будем совместно с Минэнерго продолжать работу", - сказал он.

По словам Сазанова, Россия "проспала" тренд на рост спроса на пластики и по сравнению с началом 2000-х годов существенно потеряла долю мирового роста пластика и упустила много возможностей.

"В (существующих) условиях большинство новых проектов по пиролизу, в первую очередь, газового сырья, нерентабельны. Поэтому по предложению Минэнерго [по вводу обратного акциза] мы поддержали его в части этана", - добавил он.

Вопрос по СУГам пока открыт

Вместе с тем глава департамента Минфина отметил, что если необходимость поддержки проектов в части этана была очевидна, то вопрос по поддержке СУГов остается сложным. "Остается открытым вопрос, будем ли мы поддерживать действующие проекты в части переработки газового сырья или мы будем поддерживать только новые проекты? Если мы будем поддерживать новые проекты, то действующие проекты со временем окажутся в неравных конкурентных условиях", - сказал он.

По его словам, на данный момент все еще остается много вопросов по стимулированию переработки газового сырья, однако "разумный компромисс" в конечном итоге должен быть найден.

Как сообщалось ранее, министерства и ведомства долгое время не могли прийти к единому мнению о механизме ввода обратного акциза на СУГ. От этого решения, в частности, зависит итоговая конфигурация Амурского газохимического комплекса "Сибура".

В новость были внесены изменения (12:01 мск) - добавлены подробности после вторго абзаца.