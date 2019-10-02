Поставка Белоруссии четырех российских Су-30СМ ожидается в ноябре

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Белоруссия ожидает поставку Россией первых четырех истребителей Су-30СМ в ноябре. Об этом сообщил в среду журналистам министр обороны республики Андрей Равков.

"Поставки первых четырех самолетов СУ-30СМ ожидаются в ноябре этого года ", - сказал министр.

По словам Равкова, вступил в силу договор с РФ, который был подписан в 2017 году, началось его финансирование.

Ранее в Минобороны сообщали, что Белоруссия ожидает начало поставок российских Су-30СМ в 2019 году. В 2017 году Министерство обороны Белоруссии заключило контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-З0СМ в период с 2018 по 2020 год. Планировалось, что ежегодно Белоруссия будет получать по четыре самолета.

Су-30СМ (серийный, модернизированный) - двухместный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1500 км, продолжительность полета без дозаправок - 3,5 часа.