Новак: "черные лебеди" влияют на рынок нефти больше, чем фундаментальные факторы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Ситуация на рынке нефти почти стабильна, но на рынок все больше давят геополитические факторы, что затрудняет возможность прогнозирования. Такое мнение на сессии "Российской энергетической недели" высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Несмотря на то, что мы видим некое стабильное колебание цен вокруг $60 (за баррель), но мы не видим самой стабильности на рынке. Мы ощущаем, что вокруг веют "черные лебеди", которых мы не можем предсказать и которые могут существенно повлиять на рынок", - сказал он.

"На сегодня фундаментальную роль играют "черные лебеди". Нам надо думать, чтобы снижать влияние этих факторов, мы думаем, это обсуждаем", - добавил министр.

По словам Новака, в последние два года ощутимо влияние торговых войн между странами на потребление нефти. "Это [снижение потребления], конечно, не добавляет нам оптимизма о текущем состоянии и прогнозах", - сказал министр, отметив, что влияние оказывают и санкции, которые еженедельно объявляет "одна большая страна" в отношении разных стран.

Баланс спроса и предложения на рынке нефти понятен, как и факторы, влияющие на него, а для того, чтобы держать баланс в русле, страны - партнеры по ОПЕК+ проводят координирующую работу, сообщил глава Минэнерго.

Новак в опубликованной сегодня в журнале "Энергетическая политика" статье отметил, что прирост спроса на нефть в 2020 году составит 1,4 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом. В этом году спрос был ослаблен торговыми войнами, и суточный прирост составил всего 1 млн баррелей. По мнению министра, рост спроса на нефть в 2020 году восстановится.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца первого квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".