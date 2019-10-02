Восемь иностранных банков подписали договор о подключении к российскому аналогу SWIFT

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Восемь иностранных банков подписали договор о подключении к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) - российскому аналогу системе международных расчетов SWIFT. Часть из них уже ведет технические работы по подключению, сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакиной.

"На сегодняшний день в системе участвуют около 400 пользователей. С 8 иностранными участниками уже заключены договоры. Ряд из них работают и совершают технологические процедуры по подключению. 34 юридических лица также заключили договоры на использование Системы передачи финансовых сообщений", - сказала она.

Глава департамента ЦБ добавила, что на текущий момент уже три иностранных банка являются участниками системы.

Также Бакина отметила рост числа сообщений финансовых сообщений. Так, ежедневно через СПФС проходит около 50 тыс. сообщений, а доля СПФС "на сегодняшний день составляет около 15% от внутрироссийского трафика в SWIFT". В прошлом году этот показатель был на уровне 10-11%", - указала она.

Также Бакина сообщила, что ЦБ рассматривает подключение участников к системе через одного из действующих участников. "Это действительно функции сервис-бюро, когда одна из организаций, которая является участником, выступает хабом. Да, этот вопрос у нас сейчас в разработке, потому что есть сейчас такая потребность и у рынка, и у пользователей других. Тема востребована и, конечно, мы ее развиваем", -добавила Бакина.

О системе

Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине. Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал исключить Россию из системы международных расчетов SWIFT. Однако в SWIFT подобные рекомендации сочли нарушающими права и наносящими ущерб компании.

В 2017 году глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что в России создана система передачи финансовых сообщений Банка России в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям.

В настоящее время с СПФС работают две зарубежные организации - белорусский Белгазпромбанк (дочерняя структура "Газпрома") и Евразийский банк Казахстана.