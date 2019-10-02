Головная структура "Фридом финанс" объявила о начале листинга на Nasdaq

ТАСС, 2 октября. Акции Freedom Holding Corp., головной компании брокера "Фридом финанс" начнут торговаться на американской бирже Nasdaq с 15 октября. Об этом говорится в сообщении компании.

"Инвестиционный холдинг, оказывающий финансовые услуги в странах Восточной Европы и Центральной Азии, объявляет об одобрении заявки на листинг на Nasdaq Capital Market. Начало торгов запланировано на 15 октября", - отмечается в сообщении.

Акции будут торговаться под тикером FRHC. До этого акции компании торговались на Нью-Йоркской площадке OTCQX.

Международный холдинг Freedom Holding Corp, представленный в России под брендом ИК "Фридом финанс", работает на рынках России и Казахстана, а также имеет офисы в Узбекистане, Киргизии, Украине, Германии, США и на Кипре. Компания предоставляет услуги по брокерскому обслуживанию и доверительному управлению ценными бумагами.

Капитализация холдинга по состоянию на конец сентября составляет порядка $700 млн, собственный капитал группы превышает $125 млн, активы - $429 млн, а клиентские активы - $1,3 млрд. Общее число клиентских счетов - свыше 121 тыс. Холдинг представлен 78 офисами в государствах присутствия.