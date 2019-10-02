ЦБ рассказал о начале промышленного запуска оплаты товаров при помощи QR-кода через СБП

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Банк России заявил о начале промышленного запуска C2B-переводов (переводы от физлиц в адрес юридических лиц) в рамках Системы быстрых платежей, которые будут осуществляться при оплате товаров и услуг при помощи QR-кода. Об этом сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

"Несколько банков уже его [сервис оплаты при помощи QR-кода - прим. ТАСС] протестировали, пропилотировали, и, собственно, мы готовы к промышленной эксплуатации. У нас утверждены тарифы. Поэтому банки уже сами, исходя из своей потребности, подключаются, у нас достаточно большой спрос на эту услугу как стороны банков, так и их клиентов. Поэтому мы готовы к промышленному запуску, он у нас начался", - сказала она.

При этом Бакина добавила, что вся инфраструктура для масштабного запуска C2B-переводов была уже готова 30 сентября.

В конце августа ряд банков-участников СБП заявляли о запуске пилотных проектов по тестированию платежей при помощи QR-кода.

О Системе

Банк России в начале 2019 года запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к СБП подключены 20 банков, в том числе 10 системно значимых. При этом Сбербанк пока не является участником системы.

В середине августа регулятор обязал системно значимые банки подключиться к СБП до 1 октября 2019 года. Для банков с универсальной лицензией установлен срокдо 1 октября 2020 года..

Помимо этого, в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 года.