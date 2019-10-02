Глава РФПИ анонсировал заключение важных соглашений между Россией и Саудовской Аравией

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия планируют заключить целый ряд соглашений в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд, который запланирован на октябрь. Об этом заявил в среду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия-24".

"Действительно, очень много работы ведется по визиту [Путина], будет подписано очень много значимых соглашений, и они подчеркивают роль России и Саудовской Аравии по взаимодействию не только в энергетической сфере, но и в технологической, культурной, инвестиционной, экономической", - сказал Дмитриев. Он также отметил активизацию взаимодействия между российскими и саудовскими компаниями.

Глава РФПИ назвал предстоящую поездку "историческим визитом". По его мнению, это событие "показывает возросшую роль России на Ближнем Востоке, то, что Россия действительно является абсолютно ключевым игроком для решения не только всех мировых проблем, но в том числе и многих проблем, которые накопились на Ближнем Востоке".

В середине сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Путина запланирован на октябрь, точная дата будет объявлена по согласованию с саудовской стороной. Позднее посол Саудовской Аравии в Москве Раид Халед Кримли заявил, что визит состоится в середине октября.