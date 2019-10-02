Кабмин субсидирует часть затрат МСБ Иркутской области, пострадавшего от паводка

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство России субсидирует часть затрат предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от паводков в Иркутской области. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит поправки в распоряжение правительства от 29 августа. Этим документом из резервного фонда кабмина были выделены 500 млн рублей на компенсацию затрат малых и средних компаний, понесенных в связи с паводком. Поправки, внесенные новым постановлением, позволяют также субсидировать часть затрат таких компаний Иркутской области.

Предполагается, что результатом применения мер поддержки должно стать возобновление предпринимательской деятельности не менее 111 малых и средних предприятий региона.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть - числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, в восьми районах региона было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос. По оценке Министерства экономического развития Иркутской области, ущерб от паводка малому и среднему бизнесу составил 1,6 млрд рублей. Сильнее всего от наводнения пострадал город Тулун.