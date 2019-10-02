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Медведев: регионам дополнительно выделяется 663 млн рублей на лекарства для льготников

По словам премьера, за последние месяцы количество людей, получающих такую социальную помощь, выросло на 110 тыс. человек

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство выделит дополнительно 663 млн рублей для закупки лекарств для льготников. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на заседании кабинета министров.

"Мы направляем средства регионам на дополнительную закупку лекарств и медицинских изделий для льготников, а также для лечебного питания для детей, у которых есть ограничения по здоровью, - сказал Медведев. - Общий объем субвенций на эти цели вырастет почти на 663 млн рублей". Премьер при этом уточнил, что за последние месяцы количество людей, получающих такую социальную помощь, выросло на 110 тыс. человек.

Он также рассказал о выделении регионам из средств Резервного фонда 3,4 млрд рублей на развитие рынка газомоторного топлива.

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