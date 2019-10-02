Премьер поддержал предложение Минтранса по дорожным картам перевозки сельхозпродукции

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение Минтранса составить совместно с основными экспортерами зерна дорожные карты перевозки сельхозпродукции.

Выступая на заседании правительства, глава Минтранса Евгений Дитрих предложил внести в проект протокольного решения по итогам заседания ряд изменений. "Железная дорога заинтересована в перевозке зерна, удобрений. Это груз достаточно серьезный и высокодоходный, - сказал министр. - Но для того, чтобы нам понимать основные направления перевозки и развивать портовые мощности под этот груз, просил бы протокольного поручения о том, чтобы Минтрансу совместно с Минсельхозом составить с экспортерами, их пять сегодня, дорожные карты по развитию перевозки зерна и удобрений по различным направлениям восточного полигона Азово-Черноморского бассейна и северо-западного. Министр пояснил, что таким образом можно будет составить представление о тех объемах зерна, которые будут предназначены для перевозки, при максимальных и минимальных уровнях производства. "Мы будем иметь возможность под это резервировать мощности", - сказал Дитрих, заметив, что аналогичные дорожные карты делаются по угольным грузам и ряду других. "Ладно", - поддержал Медведев.

В целом премьер оценил ситуацию с уборкой урожая как неплохую. "Но надо, конечно, не только собрать урожай, но и сохранить. Это банальность, но на самом деле так и есть", - сказал он. При этом Медведев также обратил внимание на необходимость своевременного заключения контрактов на экспортные поставки.