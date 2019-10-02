Медведев распорядился передать Москве 30% акций технологического центра МГУ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче в собственность города Москва 30% акций управляющей компании инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Росимуществу совместно с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова" осуществить в установленном порядке передачу находящихся в федеральной собственности 30% акций акционерного общества "Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" в собственность г. Москвы", - говорится в распоряжении.

В сентябре заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщал, что город получит акции в собственность до конца 2019 года. Владея блокирующим пакетом акций, столичное правительство будет согласовывать совершение обществом сделок, внесение изменений в устав организации и другое. Инвестиции в научно-технологический центр до 2022 года составят 20 млрд рублей, из которых 10 млрд рублей вложит правительство Москвы. Представители города войдут в состав совета директоров управляющей компании после завершения процедуры передачи пакета в начале 2020 года.

В марте 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об образовании инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы", который будет создан на базе МГУ. Неформально центр называют научно-технологической долиной МГУ. В сентябре ему был присвоен статус технопарка Москвы.

Основными направлениями деятельности центра станут биомедицина, фармацевтика, нанотехнологии, информационные технологии, робототехника, а также космические исследования и космонавтика.