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Северный Кавказ

Кабардино-Балкария освоила половину средств, выделенных на нацпроекты в 2019 г.

По состоянию на 30 сентября 2019 года объем кассового освоения средств составил 2,684 млрд рублей или 47%

НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Почти половина средств, выделенных Кабардино-Балкарии (КБР) на реализацию национальных проекты в 2019 году, освоена за девять месяцев, сообщили ТАСС в среду в Минэкономразвития региона.

"Объем финансовых средств на реализацию национальных проектов в КБР в 2019 году запланирован в размере 5,705 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 5,578 млрд рублей, из республиканского бюджета КБР - 127,48 млн рублей. По состоянию на 30 сентября 2019 года объем кассового освоения средств составил 2,684 млрд рублей или 47%", - говорится в сообщении.

Во исполнение майского указа президента РФ были утверждены паспорта нацпроектов в сферах демографии, культуры, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, дорог, производительности труда и поддержки занятости, науки, цифровой экономики, малого и среднего бизнеса, международной кооперации и экспорта. Их планируется реализовать до 2024 года.

Кабардино-Балкария участвует в 51 из 67 федеральных проектов, составляющих нацпроекты.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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