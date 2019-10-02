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Проект бюджета на 2020-2022 годы
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Госдума рассмотрит проект федерального бюджета в первом чтении 23 октября

Нижняя палата парламента примет поправки о поступлении средств бюджета в регионы в январе, уточнил спикер Думы Вячеслав Володин

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит проект федерального бюджета в первом чтении на заседании 23 октября, сообщил журналистам в среду спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам дополнительного заседания Совета Думы.

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"Мы сегодня, во-первых, приняли решение о рассылке проекта бюджета в регионы для того, чтобы началось обсуждение в региональных законодательных собраниях. Кроме этого, определились с датой рассмотрения бюджета в первом чтении - это будет 23 октября", - сказал он.

По его словам, все фракции Госдумы договорились принять поправки в законодательство, предусматривающие поступление средств федерального бюджета в регионы, в январе. "Мы договорились [о том, что] нам необходимо принять поправки в действующее законодательство, чтобы средства в регионы поступали уже в январе. Сегодня они поступают, как правило, к июню", - сказал Володин.
 

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПроект бюджета на 2020-2022 годы
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