Госдума рассмотрит проект федерального бюджета в первом чтении 23 октября

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

"Мы сегодня, во-первых, приняли решение о рассылке проекта бюджета в регионы для того, чтобы началось обсуждение в региональных законодательных собраниях. Кроме этого, определились с датой рассмотрения бюджета в первом чтении - это будет 23 октября", - сказал он.

По его словам, все фракции Госдумы договорились принять поправки в законодательство, предусматривающие поступление средств федерального бюджета в регионы, в январе. "Мы договорились [о том, что] нам необходимо принять поправки в действующее законодательство, чтобы средства в регионы поступали уже в январе. Сегодня они поступают, как правило, к июню", - сказал Володин.

