Из резервного фонда выделят 1,4 млрд рублей на строительство объектов ЖКХ в регионах РФ

МОСКВА, 2 октября./ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ получит из резервного фонда более 1,4 млрд рублей на строительство и реконструкцию коммунальных объектов в Карачаево-Черкесии, Камчатском крае, Липецкой, Новгородской и Курской областях, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 1 449 185,4 тыс. рублей на предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов РФ и софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной собственности субъектов РФ, в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов РФ" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", - говорится в документе.

Согласно постановлению, в 2019-2020 годах в Карачаево-Черкесии реконструируют система водоснабжения и канализации города Черкесска, в Петропавловск-Камчатском городском округе Камчатского края планируется возведение девятиэтажного жилого дома, а в городе Курске Курской области планируется провести реконструкцию системы биологической очистки очистных сооружений. В Липецкой области проведут система водоснабжения в жилом районе и малоквартирных домах села Желтые пески, а в Новгородской области субсидии будут направлены на строительство Софийской набережной.

О модернизации

Ранее сообщалось, что решено выделить мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, износ которых достиг более 60%, в отдельную подпрограмму государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Модернизация коммунальной инфраструктуры должна начаться в России с 2020 года. На модернизацию изношенных сетей ЖКХ Минстрой предлагает выделить дополнительно 366,2 млрд рублей из федерального бюджета в 2020-2024 годах.