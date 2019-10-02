Компания Коломойского погасила часть долга Приватбанка перед Нацбанком Украины

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Компания бывшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского "Арлан" погасила часть долга банка перед Национальным банком Украины (НБУ). Об этом в среду сообщила пресс-служба Нацбанка.

При этом сумма платежа не называется, но, как отмечает НБУ, свое обязательство "Арлан" выполнил в полном объеме, частично оплатив кредит Приватбанка.

В мае 2018 года Нацбанк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области иск о взыскании недвижимого имущества, принадлежащего ООО "Арлан". Это имущество было передано в ипотеку в качестве обеспечения обязательств Приватбанка по кредиту рефинансирования.

Как отмечают в НБУ, это второй случай, когда долги Приватбанка выплачивают его поручители. Первый платеж в счет погашения задолженности Приватбанка был внесен АО "Никопольский завод ферросплавов".

В сентябре Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между НБУ и ООО "Арлан", согласно которому компания обязалась погасить задолженность Приватбанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества.

В Нацбанке добавили, что он подал 148 исков против Коломойского как финансового поручителя и связанных с ним 32 компаний о взыскании около 10 млрд гривен (около $385 млн). Cуды уже приняли 21 решение в пользу НБУ, 18 из них вступили в законную силу.

На этом фоне Игорь Коломойский и Triantal Investments Ltd. через суды добиваются признания недействительным договора купли-продажи банка в декабре 2016 года между Минфином Украины и лицами, бывшими на тот момент его акционерами. В декабре 2016 года правительство Украины решило национализировать Приватбанк и влить в банк 155 млрд гривен (около $6 млрд). Экс-владельцы банка посчитали национализацию незаконной.