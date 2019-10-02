"Аэрофлот" возобновил владельцам "золотых" карт доступ в бизнес-зал аэропорта Архангельска

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - вновь предоставил возможность владельцам "золотого" статуса своей бонусной программы бесплатно ожидать свои рейсы в бизнес-зале аэропорта Архангельск. Об этом сообщили в среду в пресс-службе авиаперевозчика.

"Аэрофлот" возобновляет доступ участникам программы "Аэрофлот Бонус" золотого уровня, купившим билеты эконом-класса, в бизнес-зал аэропорта Архангельска со 2 октября", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее компания изменила правила доступа "золотых" участников бонусной программы в бизнес-залы ряда региональных аэропортов, связав это с экономической целесообразностью и несоответствием цены и качества предоставляемых услуг.

В настоящий момент, продолжили в пресс-службе, ограничения на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах 12 регионов страны. Здесь в качестве компенсации участникам бонусной программы золотого уровня, купившим билеты эконом-класса, автоматически начисляется 3 тыс. миль.

В то же время с сентября возобновился доступ в бизнес-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саратова, Краснодара и Анапы. "Владельцы этих аэропортов согласились снизить стоимость обслуживания пассажиров в своих бизнес-залах "до приемлемого уровня", - заметил собеседник агентства.