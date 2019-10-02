Сечин заявил, что условий для обратного выкупа акций "Роснефтью" пока нет

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Условий для начала "Роснефтью" программы обратного выкупа акций (buyback) пока нет, заявил журналистам в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя" глава компании Игорь Сечин.

"Было бы непрофессионально предупреждать кого бы то ни было о том, что мы собираемся делать. Должны созреть определенные условия. Их пока нет", - сказал он.

Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года. "Роснефть" назначила швейцарский UBS независимым банком - агентом программы приобретения акций. Менеджмент "Роснефти" неоднократно отмечал, что начало выкупа акций будет зависеть от макроэкономических условий, в частности, от цены нефти в долларах, обменного курса рубля и стоимости акций компании на рынке.

Объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, не превысит 340 млн штук, точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры. Купленные в ходе buyback акции и GDR будут находиться на балансе группы "Роснефть" и после завершения выкупа могут быть полностью или частично погашены.

Предполагается, что программа будет финансироваться за счет свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.