Путин заявил об отсутствии фундаментальных оснований для резких колебаний цен на нефть

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка, вызванного атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, так как в настоящее время нет фундаментальных предпосылок для увеличения стоимости нефти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо.

"Недавняя массированная атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, конечно, спровоцировала скачок цен на нефть", - подчеркнул президент. "Но я был убежден, что все вернется на сегодняшние показатели потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет", - отметил Путин.

По его словам, эти основания отсутствуют, в том числе, благодаря совместным усилиям России и ОПЕК по стабилизации мирового рынка.

"Рассчитываем на твердую последовательную позицию участников формата ОПЕК+, зная, что в самой организации проводится постоянная целенаправленная работа по поддержанию определенной дисциплины по выполнению всех наших договоренностей, - сказал президент РФ. - Со своей стороны, как вы знаете, Россия придерживается всего того, о чем мы договаривались, и это приносит нам общий результат и общий успех".

По словам Путина, диалог между ОПЕК и не входящими в картель странами приносит положительные результаты как для России, так и для всего мирового энергетического рынка, а значит, всей мировой экономики.

Президент РФ назвал проходящий в Москве Международный форум "Российская энергетическая неделя" востребованным для рынка мероприятием. Он также отметил и участие Баркиндо в специальной сессии Валдайского форума.

"Уверен, что такое расширение информации, в том числе, для людей, которые не занимаются непосредственно энергетикой, а занимаются мировой политикой, крайне важно, чтобы объяснить нашу общую позицию по развитию мировых энергетических рынков", - заметил Путин.

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