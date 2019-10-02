Баркиндо рассчитывает на сохранение лидирующей роли РФ в поддержании стабильности на рынке

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо рассчитывает на сохранение лидирующей роли России в поддержании стабильности на нефтяных рынках.

"От имени ОПЕК и от имени ОПЕК+ мы хотим выразить нашу признательность за лидирующую роль, которую вы продолжаете играть", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Российской энергетической недели.

По его словам, на нефтяной рынок и работу ОПЕК в последнее время влияет усиливающаяся политическая напряженность в ближневосточном регионе. "Мы рассчитываем, что вы продолжите играть лидирующую роль", - подчеркнул генсек ОПЕК.

"Мир остается хрупким и фрагментированным, и нас это пугает. Всего за несколько минут мы потеряли 5% общей добычи нефти в мире. Это крупнейший ущерб, который мы видели за последние 40 лет", - добавил генсек ОПЕК.

В ночь на 14 сентября два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.