Лавров заявил об укреплении позиций России в восточноазиатском регионе

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что политика России в Восточной Азии заслуживает высокой оценки и укрепляет позиции страны в регионе. Такое мнение он выразил, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в среду.

"Восточная политика России, в смысле Дальнего Востока, так называемого, она вполне заслуживает высокой оценки. Это экономическая составляющая, инициатива объединения усилий ЕврАзЭС, Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН <...> Это очень большая тема, и она реально укрепляет наши позиции в этом наиболее быстро растущем и быстро набирающим влияние, самое главное, регионе", - сказал он.

Лавров напомнил, что в 2016 году президент РФ Владимир Путин в рамках саммита Россия - АСЕАН выступил с предложением развивать сотрудничество, которое было встречено с интересом со стороны участников объединения. "Уже растет количество стран АСЕАН, которые становятся партнерами ЕврАзЭС по созданию зоны свободной стороны, и очередь, кстати сказать, там немаленькая. И этот процесс будет набирать силу", - отметил он.

"Есть вопросы, касающиеся гармонизации процессов евразийской интеграции как таковой в нашем инициативном видении, и "Одного пояса - одного пути", - добавил министр.