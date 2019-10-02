"Роснефть" и Куба прорабатывают проекты повышения эффективности зрелых месторождений

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Роснефть" прорабатывает с Кубой проекты повышения эффективности зрелых месторождений страны. Об этом говорится в материалах к официальному визиту премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Кубу.

"Прорабатываются проекты по линии ПАО "НК Роснефть" по повышению эффективности эксплуатации зрелых месторождений Кубы и освоению Блока-37 на кубинском шельфе совместно с АО "Зарубежнефть", - отмечается в материалах.

Из российских нефтегазовых компаний на Кубе работают "Роснефть" и "Зарубежнефть". Они осуществляют совместный проект с кубинской компанией Cupet на шельфе в Мексиканском заливе. Кроме того, российские компании получили права на зрелые месторождения Бока-де-Харуко и Варадеро с целью повышения их нефтеотдачи.

"Зарубежнефть" на своем участке работает с 2011 года, "Роснефть" подписала контракт с Cupet в декабре 2016 года.