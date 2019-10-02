Лавров призвал не жалеть денег на улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Экономическое развитие Дальнего Востока должно поддерживаться мерами по улучшению демографической ситуации в регионе. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что президент и правительство РФ уделяют большое внимание экономическому развитию Дальневосточного региона. "Это и свободный порт Владивосток, и территории опережающего развития, - сказал он. - К сожалению, пока демографический эффект не просматривается, это недавно обсуждалось. Будут приниматься дополнительные меры, надо стимулировать людей, чтобы они там жили, чтобы они туда перебирались. Для этого, я считаю, нужно не жалеть ни денег, ни других стимулов".

Министр дал высокую оценку политике России в отношении Дальнего Востока, обратив внимание прежде всего на экономическую составляющую. По его словам, выдвинутая в мае 2016 года в Сочи главой российского государства инициатива по объединению усилий Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была встречена с интересом. "Растет количество стран АСЕАН, которые становятся нашими партнерами по созданию зон свободной торговли, и очередь, кстати сказать, там немаленькая, - подчеркнул Лавров. - Этот процесс будет набирать силу".