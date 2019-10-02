Власти Мурманской области поддержат бизнес инновационными ваучерами

МУРМАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Инновационные компании в Мурманской области получат новый вид господдержки - инновационный ваучер. Как сообщили ТАСС в среду в министерстве промышленности и предпринимательства региона, вручение первых ваучеров состоится уже в ноябре текущего года.

"Первые инновационные ваучеры предпринимателям будут вручены в ноябре", - сказали в министерстве.

Там отметили, что средства будут выделяться из областного бюджета. Общая сумма, запланированная на поддержку в 2019 году, составит 1 млн рублей.

Инновационный ваучер - это гарантированное финансовое обеспечение затрат в ходе реализации инновационного проекта. Он позволит начинающим и действующим инновационным компаниям обратиться за финансированием необходимой услуги в сфере консалтинга, маркетинга, инжиниринга и макетирования для развития своей инновационной идеи. Максимальная сумма инновационного ваучера на одного получателя будет составлять до 250 тыс. рублей.

К участию в первом конкурсе планируется привлечь физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых направлена на внедрение новой продукции.