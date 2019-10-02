Госдума ждет от Минфина предложений по сокращению бюджетной разницы между регионами

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Госдума намерена отдельно обсудить вопрос сокращения разрыва в бюджетной обеспеченности между регионами и ждет соответствующих предложений от Минфина. Об этом в среду по итогам дополнительного Совета Думы сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

"У нас на сегодняшний день разрыв, по данным Минфина, составляет семь раз. Конечно, нам крайне важно, чтобы менее обеспеченные регионы сокращали этот разрыв с теми, кто более обеспечен, - заявил Володин. - Мы ждем предложения со стороны Минфина по этому вопросу, считаем правильным его вынести на отдельный разговор уже при обсуждении [проекта федерального бюджета] в первом чтении".

По его словам, на Совете Думы было решено отразить вопрос выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ в отдельном постановлении нижней палаты при принятии проекта бюджета в первом чтении.

25 сентября спикер Госдумы на встрече с министром финансов Антоном Силуановым назвал сокращение бюджетной разницы между регионами приоритетом при рассмотрении бюджета РФ и призвал кардинально изменить ситуацию с таким разрывом в течение двух-трех лет.

Без господдержки не обойтись

Володин также заявил о невозможности реализации многих инвестиционных проектов в регионах без поддержки государства. "Речь идет, в первую очередь, об инфраструктуре. Это строительство дорог, подвод газа, электричества, воды к объектам промышленного производства, сельскохозяйственного производства, переработки", - уточнил он.

"С одной стороны, есть желание бизнеса вложиться в развитие и реализацию этих проектов, с другой стороны, невозможно им сделать это, потому что инфраструктура затратная, - подчеркнул спикер нижней палаты. - Без реализации данных проектов в рамках государственно-частного партнерства не обойтись".

Решение этой проблемы приведет к росту региональной и, следовательно, национальной экономики в соответствии с поручениями президента РФ, отметил Володин.

В понедельник правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Расходы бюджета в 2020 году составят 19,503 трлн рублей, в 2021 году - 20,634 трлн рублей, в 2022 году - 21,763 трлн рублей. Первое чтение соответствующего законопроекта пройдет 23 октября.

Развитие сельских территорий

Госдума при подготовке проекта федерального бюджета ко второму чтению будет настаивать на увеличении ассигнований для развития сельских территорий, заложенных сейчас средств недостаточно, заявил Володин.

"Речь идет об увеличении финансирования программы устойчивого развития сельских территорий. Эта программа инициирована Государственной думой, ее поддержал президент. Мы считаем, что она крайне важна для развития нашей страны", - сказал спикер.

Володин указал на то, что сегодня доходы сельских жителей "меньше в три раза, чем доходы горожан", в то время как "сельский сектор экономики демонстрирует рост на протяжении последних уже пяти лет точно". "И в этой связи нам необходимо сделать все для того, чтобы развивать социальную инфраструктуру, для того, чтобы вкладывать в экономику, чтобы менялась жизнь на селе", - подчеркнул он, уточнив, что это солидарная позиция всех думских фракций.

По словам спикера, депутаты Госдумы намерены дополнительно обсудить этот вопрос "с тем, чтобы уже ко второму чтению средств на эту госпрограмму было выделено больше". Володин констатировал, что "в тех параметрах, которые сейчас обозначены [в проекте бюджета], решить задачи, как поставил их президент, не получится".

"Этот вопрос мы должны проконтролировать и найти решение, которое позволит нам выйти на улучшение качества жизни на селе, на развитие сельских территорий", - резюмировал Володин.