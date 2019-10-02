Картофель на Украине подорожал за год в два раза

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей сообщила о резком росте за минувший год на Украине цен на овощную продукцию и хлебобулочные изделия. Как отметил гендиректор Алексей Дорошенко, больше всего подорожал картофель. Цена на него за минувшие двенадцать месяцев выросла вдвое и составила на начало сентября 15,8 гривны за килограмм ($0,64).

"Лук за этот же период прибавил в цене 24%, его средняя стоимость достигла 10,6 гривны ($0,4). Капуста подорожала на 13%, до 9 гривен за килограмм ($0,4)", - написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что свекла за тот же период подорожала на 12%, до 8,2 гривны ($0,3) за килограмм. Кроме того, за год на 25% выросла цена ржаного хлеба. В среднем он стоит сегодня 21,9 гривны ($0,9) за килограмм. Пшеничный хлеб из муки высшего сорта стал дороже на 22%. Его цена выросла до 27,1 гривны ($1,1).

Единственным продуктом, цена на который снизилась, стала морковь. Она подешевела на 31%, до 10,3 гривны ($0,4) за килограмм.