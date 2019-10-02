Авиакомпания "ИрАэро" в конце октября запустит чартер из Нового Уренгоя в Сабетту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро" в конце октября начнет чартерные рейсы из аэропорта Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ, входит в холдинг "Аэропорты Регионов") в вахтовый поселок Сабетта (ЯНАО), сообщила в среду пресс-служба аэропорта.

"Авиакомпания будет совершать ежедневные перелеты в Сабетту для доставки вахтового персонала. Для обеспечения регулярности полетов авиакомпания "ИрАэро" приняла решение разместить борт Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для постоянного базирования в аэропорту Новый Уренгой", - говорится в сообщении.

Первый рейс "ИрАэро" из Нового Уренгоя в Сабетту запланирован на 27 октября. Планируется, что вылеты будут выполняться все дни недели, кроме воскресенья.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта, рейсы заявлены на время действия зимнего расписания - до конца марта. Продолжат ли летать по этому маршруту авиакомпании "Ямал" и Utair, рейсы которых стоят в летнем расписании, пока не известно.

Сабетта - вахтовый поселок на восточном берегу полуострова Ямал, где реализуется проект по сжижению природного газа "Ямал СПГ". Первая линия завода была открыта в декабре 2017 года, вторая и третья линии - в июле и ноябре 2018 года.