Медведев заявил об интересе России к новым совместным проектам с Филиппинами

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с президентом Филиппин Родриго Дутерте и обсудил с ним сотрудничество двух стран в экономической сфере. По словам главы российского кабмина, Россия заинтересована в реализации совместных проектов с Филиппинами и видит свою основную задачу в закреплении позитивных тенденций.

"Мы заинтересованы в дальнейших совместных проектах в самых разных сферах. Это и энергетика, и промышленность, и транспортная инфраструктура, и сельское хозяйство, и, конечно, в различных гуманитарных проектах", - сказал Медведев.

Российский премьер констатировал, что в последнее время двусторонние отношения с Филиппинами развивались в хорошем темпе. "За последние приблизительно год-полтора у нас товарооборот практически удвоился. Это хорошо, я в этом вижу, кстати, вашу прямую заслугу, - обратился Медведев к своему визави. - Вы всегда выступали за развитие торгово-экономических связей с нашей страной. Наша задача сейчас - закрепить эти тенденции".

Медведев отметил, что в ходе визита Дутерте в Россию будут подписаны важные для развития двусторонних отношений документы.

Премьер-министр тепло приветствовал филиппинскую делегацию в стенах Дома правительства, он рассказал, что иногда это здание на Краснопресненской набережной называют "Белым домом". "Но это не тот Белый дом, который в другой стране, это российский дом правительства. Он больше того и лучше", - пошутил Медведев, чем вызвал улыбку у своих собеседников. В таком же непринужденном тоне глава правительства указал на климатическую разницу, которую, по его мнению, филиппинские гости должны были почувствовать. "Завтра у вас тоже большая российская программа, вы направляетесь в Сочи. У нас и в Москве сейчас не очень холодно, но в Сочи сейчас совсем теплая температура, которая как раз свидетельствует о наших самых дружественных намерениях в отношении вас, вашей делегации и Республики Филиппины", - добавил премьер, выразив надежду, что в скором времени вновь сможет встретиться с Дутерте на полях Восточноазиатского саммита, который пройдет в начале ноября в Таиланде.

В свою очередь президент Филиппин поблагодарил за оказанное гостеприимство. Он напомнил, что в ходе его первого визита в Россию в 2017 году была успешно заложена основа для двусторонних отношений, и с тех пор в развитии стратегического партнерства в сфере обороны был достигнут существенный прогресс. "Мы стремимся расширить и упрочить наше сотрудничество в таких областях, как торговля, инвестиции, оборона, энергетика, наука и технологии", - добавил он. По словам Дутерте, руководство Филиппин нацелено на закрепление достигнутого прогресса и видит с обеих сторон твердое намерение, направленное на укрепление взаимодействия. "Мы предлагаем России вкладывать инвестиции в сферу транспорта, инвестировать наши проекты", - заключил он.